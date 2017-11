Terremoto di magnitudo 4.4 nel parmense

Terremoto a Parma, torna la paura in Emilia. Due scosse di terremoto sono state registrate all'ora di pranzo. Il primo sisma, di magnitudo 3.3, è stato rilevato alle 13.10. Secondo quanto riportato dai sismografi dell'Ingv, l'epicentro è stato localizzato a 4 chilometri da Varano dè Melegari, in provincia di Parma, a una profondità di 25 km. La scossa è stata avvertita anche a Milano, Genova, La Spezia e in Toscana. Il secondo terremoto, segnalato sul sito di Ingv, è di magnitudo 4.4, con l'epicentro localizzato a 4 chilometri a sud-ovest di Fornovo di Taro, a una profondità di 32 chilometri. Nel giro di venti minuti, dopo la scossa di 4.4, ce ne sono state altre tre di 2.4, 2,1, 2.6 e ancora altre 2 di 2.4. In totale sono sette le scosse registrate nell'area dalle 13.10 alle 13.52 (più una di 2.0 questa mattina alle 10). Segnali abbastanza eloquenti di uno sciame sismico in atto. Al momento non si segnalano danni a cose o persone, anche se il sisma si è appena verificato. Diverse persone sono scese in strada: molte le telefonate ricevute dai Vigili del Fuoco, ma non ci sono interventi in atto.