Vaticano, indagini su presunti abusi in Preseminario San Pio X

In una nota della sala stampa, il Vaticano in merito alla vicenda che vede coinvolto un ex alunno del Preseminario San Pio X, successivamente ordinato sacerdote precisa che: "A seguito di alcune segnalazioni, anonime e non, a partire dal 2013 furono compiute, a più riprese, delle indagini sia da parte dei Superiori del Preseminario sia da parte del Vescovo di Como, atteso che la Comunità degli educatori appartiene alla sua Diocesi. I fatti denunciati, che risalivano agli anni precedenti e che avrebbero coinvolto alunni coetanei tra loro, alcuni dei quali non più presenti nell'Istituto al momento degli accertamenti, non trovarono adeguata conferma". "In considerazione di nuovi elementi recentemente emersi, è in corso una nuova indagine che faccia piena luce su quanto realmente accaduto", conclude il comunicato.