Per l'ennesima volta in anni di traversie giudiziarie Fabrizio Corona litiga coi magistrati e viene redarguito. Questa volta il presidente del collegio delle misure di prevenzione, Maria Gaetana Rispoli, arriva a dire che "non si è mai visto un imputato" che si comporta come lui", riferendosi ai continui interventi polemici di Corona mentre parlavano i testimoni.

I giudici milanesi sono chiamati a decidere sul destino dei beni dell’imputato, in particolare sul sequestro della sua abitazione, dei soldi trovati nel controsoffitto dell’abitazione della sua assistente Francesca Persi e del denaro, quasi 900 mila euro, trovato in due cassette di sicurezza in Austria. Durante la deposizione del suo amico Marco Bonato, indagato dalla Procura di Locri per riciclaggio in relazione alla casa in zona corso Como dell’ex fotografo dei vip, Corona è sbottato con: "Ma che domanda è?" rivolto al pm della Dda Alessandro Dolci. "Inaccettabile che si rivolga così a un pm", ha reagito Dolci che ha chiesto di allontanare Corona dall’aula. Il giudice lo ha però "perdonato", dopo averlo rimproverato con asprezza in altri momenti dell’udienza.