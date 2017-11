Papa Francesco sul fine vita: "Lecito sospendere cure se non proporzionali"

"È moralmente lecito rinunciare all'applicazione di mezzi terapeutici, o sospenderli, quando il loro impiego non corrisponde a quel criterio etico e umanistico che verrà in seguito definito "proporzionalità" delle cure". Lo dice Papa Francesco nel messaggio al convegno sul "fine vita" promosso dalla Pontificia Accademia. Occorre "un supplemento di saggezza, perché oggi è più insidiosa la tentazione di insistere con trattamenti che producono potenti effetti sul corpo ma talora non giovano al bene integrale della persona".