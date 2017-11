Bari choc, dottoressa stuprata in guardia medica

Un'altra dottoressa violentata in guardia medica, dopo lo stupro della dottoressa a Trecastagni (Catania). Un cinquantunenne ha perseguitato per mesi una dottoressa di cui si era innamorato, l’ha minacciata di morte e l’ha costretta a cambiare ambulatorio ed è arrivato perfino a bausare di lei. I carabinieri di Bari hanno arrestato Maurizio Zecca, ex dipendente del comune di Acquaviva delle Fonti, che da qualche tempo non era in salute. Proprio a causa di alcune sue patologie, l’uomo si rivolgeva spesso alla guardia medica.