Monza, auto contro il guardrail. Muore neonato di un mese

Un neonato di appena un mese e mezzo è morto a Monza dopo che la Fiat Punto guidata dal padre ha sbandato ed è finita contro il guardrail. I genitori, ventenni di origini ecuadoregne, sono ricoverati entrambi in gravissime condizioni. Nulla da fare per il piccolo, che si trovava in una culla sul sedile posteriore ed è stato sbalzato in avanti dall’impatto: è deceduto poco dopo l’arrivo all’ospedale San Gerardo di Monza. Non è chiaro il motivo che ha portato il giovane padre a perdere il controllo della Fiat Punto alle 9,45 di questa mattina, lungo il viale Fermi, andandosi a schiantare contro il guardrail che separa la strada che si infila nel tunnel da quella che rimane in superficie.