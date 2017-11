Ragazza insultata sul bus: torna al tuo Paese. Inutile che vai a scuola, tanto finisci a battere

"Torna al tuo Paese, è inutile che vai a scuola, tanto finisci a battere". Insultata e presa a calci sull’autobus per il colore della pelle. È quanto ha denunciato ai carabinieri di Grugliasco ( Torino) una 15enne, studentessa e promessa del basket, mamma italiana e papà originario di un paese africano. La ragazzina ha raccontato di essere salita sull’autobus per andare a scuola e di essere stata insultata con frasi razziste da un uomo. I militari stanno ora indagando e cercando testimoni per ricostruire l’accaduto.