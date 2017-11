Sasso contro un'auto, tragedia a Cernusco sul Naviglio: morta una donna

Una donna di 63 anni è morta a causa di un malore dopo che la macchina su cui viaggiava, con a bordo altre quattro persone, è stata colpita da un sasso di calcestruzzo da oltre un chilo. È successo verso le 23.30 di ieri nel territorio di Cernusco sul Naviglio (Milano), lungo la strada provinciale 121 direzione Carugate. Il veicolo era in movimento quando è stato centrato, e la pietra ha sfondato il parabrezza. Nessun altro è rimasto ferito nell'impatto. La donna, di Cernusco, si chiamava Nilde Caldarini: al momento dell'impatto era seduta sul lato passeggero ed ha accusato un arresto cardiaco per lo choc. È spirata mentre veniva portata in ambulanza all'ospedale San Raffaele. Sia l'automobile che il masso in calcestruzzo, dal peso di circa 1,2 chili e trovato dai carabinieri sotto i sedili, sono stati sequestrati e sul cadavere è stata disposta l'autopsia.

Secondo la prima ricostruzione, le cinque persone a bordo dell'auto colpita da un sasso, una Opel Astra, fanno parte di un gruppo di preghiera e tornavano da Pontirolo Nuovo, in provincia di Bergamo. Il sasso sarebbe stato lanciato da un terrapieno alto circa 5 metri sulla corsia opposta della vettura. I carabinieri di Cernusco e Cassano d'Adda proseguono nell'indagine.

Sul caso i carabinieri della Compagnia di Cassano d'Adda hanno aperto un'indagine: i militari dell'Arma stanno passando al setaccio le abitazioni alle spalle del terrapieno, alto tra i 5 e i 6 metri, da cui sarebbe stato lanciato il sasso. I cinque stavano rincasando da un incontro spirituale, che si era svolto ieri a Pontirolo Nuovo in provincia di Bergamo.