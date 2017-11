Sassi sulle auto, dal 1986 nove episodi mortali

È una tragica sequenza quella dei sassi contro le vetture in marcia. Non è quindi un evento isolato, ma ha dei precedenti l'episodio della scorsa notte a Cernusco sul Naviglio (Mi), in cui un sasso di calcestruzzo ha colpito l'auto su cui viaggiava una donna 63enne che è morta per lo spavento. La cronologia comincia dal 1986: vittima una bimba di poco più di due mesi, colpita da una pietra mentre dormiva nella macchina dei genitori lungo la provinciale Milano-Lentate. Lo stesso anno un altro sasso, su un'auto lungo la A14, vicino a Molfetta, ma fortunatamente non ci furono vittime.

Negli anni '90 altri casi, molti mortali. Nel 1991 marito e moglie, muoiono in auto sull'autostrada del Brennero: il parabrezza va in pezzi colpito da alcuni sassi. Nel 1993, due morti per sassi lanciati da cavalcavia: un uomo sulla A14 nei pressi di Giovinazzo e sulla A22 morì Monica Zanotti, caso per cui ci furono 3 condanne.

Poi nel 1996, la tragedia dei sassi di Tortona, della donna morta lungo l?autostrada Torino-Piacenza mentre viaggia in auto con il marito, sposi da pochi mesi. Ne seguirono 11 fermi di persone che raccontarono di aver lanciato sassi "per scacciare la noia". I 3 ritenuti colpevoli hanno scontato la pena.

Tra il 1998 e il 2002 su strade e autostrade italiane altri 8 casi, non mortali. La serie di episodi si allunga col caso del 2002: una vittima in Campania, una 48enne muore per le lesioni subite per la caduta di un oggetto metallico dal cavalcavia lungo la Roma-Napoli. Sempre la Roma-Napoli nei pressi di Cassino, nel 2005: un grosso masso portò al decesso di un uomo e alcuni feriti.

I casi di lanci di pietre continuano, senza fare morti, fino all?episodio di ieri notte a Cernusco sul Naviglio, sulla strada provinciale: il lancio di una pietra che provoca indirettamente una vittima, deceduta per lo choc.

L'Osservatorio di ASAPS, portale della sicurezza stradale, nei primi 8 mesi del 2017 ha registrato 63 episodi, 7 avvenuti sulla rete autostradale o raccordi, 56 sulle statali e altre strade, sono state 4 le persone ferite. Diciotto gli episodi che hanno coinvolto minorenni nei quali sono stati 30 i ragazzi fermati o arrestati.

10 i maggiorenni fermati o arrestati. Nel 2016 l?Osservatorio registrò 85 episodi, di cui 5 sulla rete autostradale o raccordi e 80 sulle statali e altre strade. 4 persone hanno riportato ferite. 33 gli episodi con il coinvolgimento di minorenni, nei quali sono stati 48 i ragazzi fermati o arrestati. I maggiorenni fermati o arrestati sono stati invece 13.