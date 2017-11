L'assassino di Gabbo è libero, Spaccarotella fa il volontario

Luigi Spaccarotella ha ottenuto la semilibertà. La notizia arriva quando mancano soli 5 giorni al decimo anniversario della morte di Gabriele Sandri, ucciso dall’agente della Polstrada l’11 novembre 2007, in seguito ad alcuni tafferugli avvenuti all'autogrill di Badia al Pino, vicino Arezzo, lungo l'autostrada A1. Spaccarotella, condannato a 9 anni e 8 mesi per la morte di "Gabbo", era entrato in carcere nel febbraio del 2012, quando la Cassazione aveva emesso la sentenza definitiva. Da quel giorno aveva trascorso le sue giornate nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere. E adesso, dopo aver scontato circa metà della pena, potrà uscire dal penitenziario durante le ore diurne. In realtà Spaccarotella lavorava già come volontario presso una Misericordia, visto che nes- suna impresa di Arezzo aveva avuto il coraggio di assumerlo per paura di ritorsioni da parte di tifosi laziali, come afferma Padre Giovanni Serrotti, il parroco che da sempre lo segue. Quell’11 novembre, la morte di Sandri, la stessa che aveva scos- so tutte le curve italiane e il resto del Belpaese, era...

