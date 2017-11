Tulliani arrestato a Dubai. Era latitante dal 20 marzo

Giancarlo Tulliani è stato arrestato a Dubai. Destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per riciclaggio nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Roma, il fratello della compagna dell'ex leader di An Gianfranco Fini è stato arrestato giovedì scorso.

"Alla polizia per sfuggire ai giornalisti"

"Giancarlo Tulliani si era recato alla polizia perché si lamentava del fatto che c'erano dei giornalisti troppo 'pressanti' che lo seguivano - ha dichiarato l'avvocato Titta Madia, difensore del cognato di Fini - La polizia, nel raccogliere la sua denuncia, ha visto il mandato cattura internazionale e lo ha arrestato. Tulliani è ora con un avvocato del posto, in attesa del procedimento di estradizione. Vedremo la decisione, Dubai in altri casi ha negato l'estradizione".

L'inchiesta sul re delle slot

Tulliani era latitante dal 20 marzo, ovvero da quando è stato spiccato il mandato di arresto dalla magistratura italiana nell'ambito dell'inchiesta sui rapporti con il "re delle slot machine", Francesco Corallo.