Lecce: prete indagato per abusi sessuali su minorenne

L'accusa è pesante come un macigno: per mesi il parroco avrebbe abusato sessualmente di una minorenne. Non solo. la madre della ragazza sapeva tutto, ma è rimasta in silenzio. Orrore nell'orrore, se i fatti, avvenuti in un paese del Leccese, dovessero essere confermati. Il religioso è indagato dalla procura di Lecce per il reato di violenza sessuale aggravata e la donna per favoreggiamento nei suoi confronti. L'inchiesta è coordinata dal sostituto Stefania Mininni. Gli episodi all'esame della magistratura risalgono ai mesi scorsi. Francesca (nome di fantasia) avrebbe subito per mesi le <attenzioni> morbose del parroco in canonica, che poi sarebbero diventate man mano vere e proprie violenze, senza avere il coraggio di denunciarlo. A farlo è stata una parente della ragazzina, che era venuta a conoscenza della vicenda. Il prete non è stato ancora sospeso, né trasferito in un'altra parrocchia. Gli investigatori stanno anche esaminando il materiale recuperato dai <cellulari> del parroco e della minore, che è stata ascoltata dal pm in un'audizione protetta e poi allontanata da casa e trasferita in una struttura per minorenni. Gli inquirenti stanno anche valutando la possibilità che fra il prelato e la madre della vittima ci fossero rapporti <particolari> e indagando su altre possibile violenze avvenute nella parrocchia. .