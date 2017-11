Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 19.04 dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in zona Cittareale, in provincia di Rieti confinante con Amatrice e Accumoli. Il sisma è avvenuto ad una profondità di circa 10 chilometri, nella zona nord-ovest del paese. Al momento non si registrano danni a cose a cose o persone.

#terremoto ML 3.7 ore 19:04 IT del 02-11-2017 a 5 km NW Cittareale (RI) Prof=10Km https://t.co/uYwF97CVYG — INGVterremoti (@INGVterremoti) 2 novembre 2017

Il sisma è stato avvertito a Cittareale, paese della provincia di Rieti confinante con Amatrice e Accumoli e già duramente colpito dalle scosse sismiche del 2016. La scossa e' stata distintamente avvertita in tutta l'area circostante.