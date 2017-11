Sono stati catturati i tre detenuti evasi sabato scorso dal carcere di massima sicurezza di Favignana. Si trovavano ancora sull'isola e stavano tentando di raggiungere la terraferma rubando un gommone. La cattura si deve ad un'operazione congiunta del Nucleo investigativo centrale della polizia penitenziaria e dei carabinieri di Favignana e Trapani. I tre sono stati sorpresi nei pressi del porto.

Chi sono

L'ergastolano Adriano Avolese, che deve scontare una condanna per omicidio, Giuseppe Scardino, condannato a 15 anni per una serie di rapine e per il tentativo di omicidio di un poliziotto, e il suo complice Massimo Mangione, condannato a 12 anni e otto mesi per gli stessi reati, si trovano adesso nella caserma del comando dei carabinieri di Trapani.