Ventenne di Alatri ucciso dal branco davanti alla discoteca. Quarto arresto

Un altro arresto - il quarto - nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio di Emanuele Morganti, il ventenne di Alatri braccato e colpito ripetutamente con calci e un oggetto contundente nella notte tra il 24 ed il 25 marzo scorso in piazza Regina Margherita, all’esterno della discoteca Mirò, dov’era iniziata la lite. Il giovane morì in ospedale a Roma dopo due giorni di agonia. I carabinieri del Comando provinciale di Frosinone diretti dal colonnello Fabio Cagnazzo hanno notificato in carcere a un uomo detenuto per altri motivi l’ordinanza di custodia cautelare firmata dal Gip del tribunale di Frosinone. L’accusa è quella di omicidio volontario. In precedenza erano stati arrestati, già nei giorni immediatamente successivi alla vicenda, Mario Castagnacci, Paolo Palmisano e Michel Fortuna.