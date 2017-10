Violenza sessuale su una ragazza ubriaca, arrestati due stranieri

Il primo, un rumeno di 26 anni, è accusato di aver materialmente consumato il rapporto sessuale con la 19 enne in stato di semincoscienza dopo aver bevuto alcune bevande. Il secondo, un 27enne italiano di origini senegalesi, di averlo filmato con un telefonino. I due giovani sono stati arrestati dalla squadra mobile di Ravenna, in seguito alle indagini coordinate dal sostituto procuratore Angela Scorza su una violenza di gruppo a una giovane ravennate, iniziate a metà mese.

Secondo quanto riferito dalla giovane agli agenti, la ragazza aveva trascorso la serata in un locale pubblico a Ravenna con alcuni amici e conoscenti, compresi gli indagati, bevendo alcuni drink dopo i quali sarebbe caduta in uno stato confusionale tanto da non ricordare quasi più nulla del prosieguo della serata. Alcuni componenti del gruppo - tra cui sempre i due in questione - l'avrebbero poi portata via dal locale e condotta in un appartamento, dove la ragazza si sarebbe sentita male, vomitando distesa su un divano, e venendo poi sottoposta a una doccia fredda, distesa sul pavimento del bagno.

Solo il giorno dopo, parlando con una amica presente, aveva saputo di aver subito il rapporto sessuale, filmato col telefonino dall'altro giovane. Il cellulare è stato sequestrato: all'interno sono stati rinvenuti spezzoni di videoriprese dove traspare il chiaro impedimento della vittima. Da qui gli arresti: martedì scorso il primo, su fermo disposto dal pm, ieri il secondo su provvedimento diposto dal Gip Rossella Materia. I due arrestati, che hanno precedenti di Polizia per altri reati, hanno negato la violenza sessuale di gruppo sostenendo che si è trattato di un rapporto consensuale. Entrambi si trovano ora in carcere, mentre le indagini continuano per verificare l'eventuale responsabilità di altre persone presenti nei fatti.