Bimbo di 8 anni cade nel Naviglio Grande e muore

È morto all’ospedale di Bergamo il bambino di otto anni di origine pakistana caduto nel Naviglio Grande, a Turbigo, nel milanese. Arrivato d’urgenza in terapia intensiva, al piccolo sono stati fatti esami e massaggi cardiaci ma dopo alcuni tentativi i medici non hanno potuto che constatare il decesso. Il bambino era caduto nel naviglio mentre andava in bicicletta con la mamma ed era rimasto incastrato per un'ora in una griglia sott'acqua. Stava tornando a casa da scuola.