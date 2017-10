Inghilterra, uomo armato con ostaggi in bowling a Nuneaton

Ancora paura in Inghilterra Un uomo armato avrebbe preso in ostaggio un numero imprecisato di persone in una sala da bowling a Nuneaton, nella contea del Warwichshire, in Inghilterra. La polizia ha isolato l’area, riferiscono i media locali, aggiungendo che anche un vicino cinema e una zona-giochi per bambini sono stati chiusi dagli agenti. Sul posto una trentina di poliziotti armati. Secondo quanto riferito dalla Bbc, la polizia ha chiesto ai cittadini di stare lontani dall’area di Bermuda Park. Secondo il Coventry Telegraph, l’ uomo ha un fucile a canne mozze.