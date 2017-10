Turista ucciso a Santa Croce, tre indagati a Firenze. E spunta un filmato

Tre avvisi di garanzia per il crollo killer di Firenze. Il provvedimento giudiziario, un atto dovuto dopo la morte di un turista spagnolo cinquantaduenne colpito da un frammento della Basilica di Santa Croce, ha raggiunto tre responsabili dell'Opera di Santa Croce: la presidente Irene Sanesi, il segretario generale Giuseppe De Micheli e il responsabile della manutenzione Marco Pancani. La misura è stata decisa in vista dell'autopsia sul cadavere della vittima dal pubblico ministero Benedetta Foti. La Procura fiorentina, che indaga per omicidio colposo, ha acquisito agli atti il filmato dell'incidente mortale in cui vede il frammento del transetto di destra della navata colpire Daniel Testor Schnell mentre stava visitando la chiesa (che resterà chiusa anche oggi) con la moglie.