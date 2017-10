Sfregiata con l'acido, l'ex fidanzato Tavares condannato a 10 anni

Edson Tavares è stato condannato a dieci anni al termine del processo con rito abbreviato nel quale è imputato con l’accusa di aver sfregiato con l’acido, lo scorso 10 gennaio, l’ex fidanzata Gessica Notaro. La sentenza, pronunciata dal gup di Rimini, Fiorella Casadei, dopo la camera di consiglio, è arrivata nel pomeriggio. Nella scorsa udienza il pubblico ministero Marino Cerioni aveva chiesto per il capoverdiano una condanna a 12 anni di reclusione. Disposta anche una provvisionale di 230mila euro a favore della parte offesa con i danni complessivi da valutarsi in un’eventuale sede civile. "Siamo soddisfatti di questa sentenza - ha detto uno dei difensori di Gessica Notaro, l'avvocato Fiorenzo Alessi - la più equilibrata per una vicenda di questo genere»".