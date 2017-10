Avrebbe dato fuoco al suo appartamento a Como uccidendo le tre figlie di 11, 6 e 3 anni, mentre la quarta, di 5 anni, è in gravi condizioni. E' questa la conclusione dei primi rilievi dei vigili del fuoco intervenuti questa mattina in via San Fermo della Battaglia.

Secondo quanto si apprende ad appiccare il fuoco sarebbe stato il 49enne marocchino per "tensioni familiari". Aveva perso il lavoro ed era solo in casa con le figlie dal momento che la moglie sarebbe ricoverata per depressione.

In casa i vigili del fuoco avrebbero ritrovato materiale accatastato, segno che l'incendio sia stato appiccato dall'uomo all'interno dell'appartamento, di proprietà di una fondazione benefica che affitta a persone con basso reddito.