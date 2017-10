Nell'ultimo anno negli Stati Uniti ha ucciso almeno 46 persone, soprattutto a New York. Ma ha fatto anche la prima vittima italiana, un 42enne di Torino. Si tratta di Pink, altrimenti detta U-47700, l'ultima droga sintetica che sta invadendo il web. Pink, nome dovuto al colore rosa della sostanza, è uno degli oppioidi sintetici che si possono acquistare online e ricevere per posta, via raccomandata. Per ora è illegale in Usa, Svezia e Finlandia ma l'aggiornamento delle cartelle delle sostanze vietate è necessariamente più lento del proliferare delle nuove droghe. Si presenta in polvere, agglomerati o compresse ed è potenzialmente letale soprattutto se combinato ad altre sostanze psicotrope. Viene venduto online con diverse diciture: "sedativo non adatto a uso umano" o "sostanza per la ricerca chimica". In realtà è l'ultima, pericolosissima frontiera dello sballo sintetico.

Droga recensita sul web come un telefonino

A diffondere notizie e addirittura recensioni sono alcuni siti e forum specializzati nelle droghe chimiche, dei quali la prima vittima italiana dell' U-47700 era un frequentatore abituale. Su psiconauti.net un utente racconta la sua prima assunzione di Pink come se facesse la recensione di un telefonino acquistato su Amazon: "Continuano le sensazioni di rilassamento muscolare e mentale ma non l'euforia iniziale che devo dire è durata pochissimo", si legge nel post di un utente che avverte: "Attenzione: questa sostanza è molto pericolosa in parte perché ne basta davvero pochissima e in parte perché come gli oppiacei se mischiata a sostanze come alcol o keta (ketamina, ndr) o altri farmaci che deprimono la respirazione e il battito può portare a crisi respiratorie e cardiache serie ed è quindi facilmente LETALE".