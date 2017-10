Incidente mortale dentro la Basilica di Santa Croce a Firenze. Un turista spagnolo di 52 anni è stato travolto e ucciso da un grosso frammento che si è staccato da un capitello del soffitto. L'elemento in pietra, che misurerebbe circa 40 centimetri per 40, ha fatto un volo di circa trenta metri e ha schiacciato al suolo il turista che stava ammirando la chiesa. La moglie della vittima, secondo quanto si apprende, si trovava con lui al momento dell'incidente e ora sarebbe in stato di choc.

Sul posto sono intervenuti la polizia di Stato, la polizia municipale, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Le forze dell’ordine hanno blindato l’accesso alla basilica, che rimarrà chiusa almeno fino a domani. I vigili del fuoco stanno effettuando verifiche sulla stabilità della basilica.