Spara e uccide ladro in casa. Avvocato indagato

Interrogato con l'accusa di eccesso colposo di legittima difesa. E' stato ascoltato in Questura l'avvocato che ieri a Latina ha sparato almeno otto colpi e ucciso uno dei ladri che stavano svaligiando la casa del padre in via Palermo 60, in un tranquillo quartiere residenziale della città pontina. L'uomo, 47 anni, ha sparato a uno dei tre malviventi con un'arma legalmente detenuta e ha fatto scappare gli altri due.