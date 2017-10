Incidente con il trattore, Francesco Moser rassicura Ignazio: sto bene

Incidente senza particolari conseguenze per Francesco Moser, che questa mattina, mentre lavorava la sua terra a Palù di Giovo, ha rischiato di farsi male ad una gamba con il trattore. Trasportato in ospedale per accertamenti, il 66enne ex campione trentino, vincitore in carriera di un Giro d’Italia e diverse classiche, tra cui tre Parigi-Roubaix e due Giri di Lombardia, non ha riportato fratture o lesioni gravi. "Non mi sono fatto niente, mi stanno chiamando in tanti ma sto bene", ha rassicurato Moser, il cui figlio Ignazio è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip.