Libertà di stampa, Italia a metà classifica

L'Italia si piazza a metà classifica per quanto riguarda la libertà di stampa. La classifica è stata stilata da Reporter senza frontiere e poi rilanciata dal Pse che ha commentato: «Sono otto i Paesi europei, di cui cinque della Ue, che fanno parte della top ten per la libertà di stampa. Non vogliamo compiacimenti, anche se...». Il Paese dove vige più libertà di stampa è la Norvegia seguita dalla Svezia; poi 3) Finlandia; 4) Danimarca; 5) Olanda; 6) Costarica; 7) Svizzera; 8) Giamaica; 9) Belgio; 10) Islanda; 16) Germania; 19) Australia; 39) Francia; 40) Gran Bretagna; 43) Usa; 88) Grecia; 136) India; 155) Turchia; 176) Cina.

L’Italia è nella fascia inferiore rispetto a Francia, Regno Unito, Usa, Canada. Il nostro Paese si trova a metà classifica insieme, tra gli altri, a Polonia, Ucraina, Grecia, Kenya, Tanzania, Senegal, Brasile, Argentina. Sotto di noi Russia, Messico, India, Angola, Algeria, Bulgaria, Kazakistan. In fondo alla classifica Cina, Iran, Arabia Saudita, Egitto, Vietnam, Libia.