Terremoto, Cracco serve l'amatriciana alla mensa BNL a Roma

L’amatriciana rigorosamente con il guanciale e il pecorino, come tradizione vuole. Le lenticchie per il contorno di legumi sono rigorosamente quelle di Castelluccio. Nel tagliere di salumi, il prosciutto è di Norcia. La pausa pranzo che non ti aspetti vede ai fornelli lo chef stellato Carlo Cracco per un pasto solidale nel nuovo ristorante aziendale di BNL Gruppo BNP Paribas a Roma. Il severo giudice di Masterchef e prossimamente alla guida di Hell's Kitchen è sceso in campo in prima persona per aiutare la ricostruzione dell’istituto alberghiero di Amatrice temporaneamente trasferito a Rieti.

“Oggi la pausa pranzo diventa un'esperienza di gusto per tutti i dipendenti BNL. Cerchiamo di lavorare per recuperare il disagio che i ragazzi vivono. Lo facciamo attraverso i prodotti della terra che tutti noi utilizziamo in cucina, per cui un piccolo accento in più su questi prodotti che invito ad acquistare per aiutare allevatori e agricoltori - dice Carlo Cracco - È un modo per far sì che nessuno si sposti e nessuno debba lasciare la terra e quei paesi per migrare in altre località. È fondamentale che rimangano lì perché lì c’è l’unicità di quei prodotti conosciuti in tutto il mondo. Noi abbiamo il dovere di aiutare quella gente, una forma di ringraziamento per quello che hanno fatto: ci hanno regalato delle materie preziosissime e di grande qualità. Per questo io sono qui, per rilanciare un messaggio non solo di solidarietà ma anche di acquisto consapevole. Scegliete i prodotti del Centro Italia”.

Al fianco di Cracco i cuochi di Elior, azienda leader nella ristorazione collettiva che donerà diecimila euro al centro di formazione di Amatrice. Un gesto di solidarietà per non dimenticare e continuare a sostenere gli abitanti e i produttori locali del Centro Italia.

“Grazie a questa esclusiva collaborazione con Carlo Cracco e BNL, la pausa pranzo aziendale diventa l’occasione per contribuire alla rinascita di Amatrice. Abbiamo l’onore di gestire questo questo ristorante aziendale di BNL nel quale lavoriamo per rendere ancora più moderna e smart la fruizione delle pause”.