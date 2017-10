Torino, cinque passanti feriti da aghi sparati da auto in corsa

Cinque passanti colpiti e feriti da aghi lunghi 10 centimetri lanciati da un'auto in corso a Torino costretti a correre in ospedale. La Polizia del capoluogo piemontese indaga dopo le segnalazioni di cinque passanti che hanno denunciato di essere stati colpiti con aghi sparati da un’auto forse con una pistola sparachiodi. A quanto si apprende da fonti investigative, si tratta di un episodio isolato, che risale alla scorsa settimana, avvenuto in zona San Paolo. È ancora da accertare se si sia trattato di uno scherzo di cattivo gusto, una ’bravatà, sulla scia di fenomeni come il "knockout game", la moda che si era diffusa in alcune città italiane tempo fa di colpire i passanti a pugni. I cinque passanti, rimasti feriti in modo lieve, sono stati medicati in ospedale e subito dimessi.