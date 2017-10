Il sindaco di Pozzallo scrive a Minniti: dalla Tunisia arrivati jihadisti con gli ultimi sbarchi in Sicilia

"Sospetti jihadisti arrivati con gli ultimi sbarchi in Sicilia". Il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna ha inviato una lettera al ministro dell’Interno Marco Minniti, manifestando preoccupazione dopo gli ultimi sbarchi avvenuti nella cittadina in provincia di Ragusa. A preoccupare il primo cittadino in particolare sono stati gli ultimi sbarchi di ieri. "Il fenomeno migratorio che parte dalla Tunisia desta preoccupazioni per possibili infiltrazioni di potenziali soggetti appartenenti a cellule jihadiste - scrive Ammatuna - manifesto i mie timori sugli ultimi sbarchi avvenuti, in particolare quello di ieri, che sembrano evidenziare l’arrivo non solo di persone che fuggono dalla guerra e dalla miseria, ma anche di delinquenti".

Un tema quello degli arrivi di tunisini posto anche dal sindaco di Lampedusa Totò Martello che martedì incontrerà Minniti anche su questo. Proprio tra quelli arrivati con l’ultimo sbarco di ieri di oltre 150 tunisini, continua il primo cittadino di Pozzallo, «in dieci hanno tentato la fuga, successivamente ricondotti all’hotspot dalle forze di polizia".