Doveva essere un concorso interno forse per testare la creatività dei dipendenti, ma i video realizzati da alcune filiali di Banca Intesa Sanpaolo sono diventati il bersaglio preferito del web. Quello girato dagli impiegati della filiale di Castiglione delle Stiviere (Mantova) è diventato addirittura un fenomeno virale tanto che la protagonista - la direttrice della sede - è già un meme internettiano con parodie, fotomontaggi e le relative accuse di cyberbullismo e gogna mediatica da chi pensa che uno scivolone social non sia una ragione sufficiente a rovinare la vita e l'immagine di una persona.

Non è noto perché il filmato sia finito sul web e rilanciato dai social network, dal momento che la stessa Intesa Sanpaolo ha spiegato che era stato realizzato, come gli altri, per un'iniziativa interna dell'istituto di credito. Ma tant'è, il danno è fatto. e l'entusiasmo della direttrice - che nel video intona anche una canzone a mo' di claim pubblicitario - è diventato subito oggetto della spietata satira dei social network. Così come gli altri due filmati che girano in queste ore. Quello girato dalla filiale di Lissone (Monza e Brianza) gioca con la colonna sonora di "Momenti di gloria" mentre gli impiegati si misurano nelle fantasiose discipline delle Olimpiadi del bancario tra sollevamento penne e canottaggio sulla sedia da ufficio.

Un'altra filiale ha invece puntato sul tormentone di Francesco Gabbani "Occidentali's karma", che nella parodia diventa "Bancarius karma" tra pensionati in fila indiana e una carta virtuale senza pin, male che vada paga lei. Purché ci siano gli sghei", cantano gli impiegati fino all'assolo finale: "Vai col bancarius Karma, siam qui con esultanza".