Le over 40 sono le più desiderate dai giovani maschi italiani. A sostenerlo un sondaggio realizzato dalla Ergo Research di Milano per la Eagle Pictures in occasione dell'uscita del film "40 sono i nuovi 20", con Reese Witherspoon e Michael Sheen. Il 74% dei ventenni italiani preferisce le donne più mature, è il dato che emerge dalle risposte date dai maschi italiani tra i 18 e i 34 anni sulla loro donna ideale. "Lasciati liberi di assecondare i propri sogni e desideri non hanno dubbi: scelgono donne più mature, con uno scarto di età - per il 30% di loro - che supera i 15 anni", sottolineano i sondaggisti.

Sesso e fascino "Le motivazioni di questa scelta, indicate dagli stessi intervistati sono, nell'ordine, che le donne quarantenni sono più affascinanti, più emotivamente equilibrate, sono più brave a letto, sono più indipendenti e quando vogliono una cosa non aspettano che sia il partner a provvedere a loro - si legge in una nota - Le risposte delle donne producono un perfetto rispecchiamento delle scelte maschili, poiché il 30% delle quarantenni italiane intervistate si accompagna con uomini più giovani, (nel 4% dei casi lui ha oltre 15 anni in meno), perché più spensierati e pieni di energia rispetto ai coetanei e più disponibili ad impegnarsi in relazioni stabili. Del resto, il 72% delle quarantenni sente di avere meno anni di quelli effettivi e il 29% si attribuisce un'età percepita di almeno 10 anni inferiore di quella reale".