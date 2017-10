Spari a Las Vegas, due morti e 24 feriti durante un Festival

Venti morti e molti feriti in una sparatoria a Las Vegas, negli Usa. L'attacco è avvenuto questa notte intorno alle 22.30 ora locale, quando in Italia erano le 5.30 del mattino, in un hotel del Mandalay Bay Casino Harvest. Poco dopo l'attentato un uomo sospettato di aver aperto il fuoco è stato ucciso dalla polizia ma si cerca anche un altro complice. Un testimone su Twitter ha parlato di due aggressori armati che avrebbero sparato a un bodyguard e alla polizia dal 32mo piano dell'hotel. I proiettili sarebbero piovuti dalle finestre dell'albergo mentre la gente si stendeva a terra. Il sospettato sarebbe stato ucciso proprio all'interno della stanza dove sarebbero state trovate anche le armi. La polizia ha bloccato tutta la zona.