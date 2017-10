Arrivano da Padova i libri delle scuole libiche

I bambini libici questo anno scolastico lo passeranno studiando su libri stampati in Italia e precisamente a Padova.

A stamparli, infatti, è Grafica Veneta, nella sua sede di Trebaseleghe, da cui gli ultimi tir stanno partendo in questi giorni, per arrivare in Libia giusto in tempo per l’inizio delle lezioni.

Molte le difficoltà che ha incontrato chi doveva stampare, confezionare e poi spedire i libri di testo:

«È stato un lavoro senza fine - spiega il presidente del gruppo, Fabio Franceschi - se i volumi erano pronti per la consegna, bisognava aspettare l’autorizzazione per la documentazione d’accompagnamento, insomma ogni dettaglio è stato curato con attenzione dall’ultimo collaboratore in produzione fino all’agente commerciale, passando per un lavoro certosino dell’amministrazione. Siamo soddisfatti di aver superato anche questa prova caratterizzata da delicati contorni diplomatici e aspetti culturali differenti».