Catania, dottoressa stuprata in guardia medica , il giudice: non fu violenza ma infortunio sul lavoro

Dottoressa stuprata in guardia medica a Trecastagni nel Catanese, l'aggressione subita dal medico è stata derubricata in infortunio sul lavoro. Un altro choc per la dottoressa che aveva subito una terribile violenza da parte di un giovane ventiseienne del suo stesso paese, Trecastagni. La violenza è stata derubricata in incidente sul lavoro e lei non ci sta. "Le istituzioni non hanno semplicemente lasciato sola me, mettendomi in pericolo e poi umiliandomi quando la mia aggressione è stata derubricata a infortunio sul lavoro. Il sistema rischia di travolgere la nostra intera professione. Siamo tutti vittime: a questo gli Ordini devono opporsi" ha detto il medico ieri mattina di fronte a 106 presidenti degli Ordini dei medici riuniti nel consiglio della Fnomceo e ai 106 presidenti delle Commissioni Albo odontoiatri, in assemblea plenaria a Giardini Naxos (Messina).