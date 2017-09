G7 a Torino, scontri tra manifestanti e forze dell'ordine

Momenti di tensione a Torino tra manifestanti e forze dell'ordine al corteo nazionale degli studenti organizzato in concomitanza col G7 a Venaria. E' accaduto nell'area fra corso Vittorio Emanuele e via Carlo Alberto, quando alcuni dimostranti hanno probabilmente cercato di spingersi in piazza Carlina. Il centro di Torino è blindato. Il corteo studentesco è partito stamane da piazza XVIII dicembre. Altre iniziative sono state annunciate anche per stasera e domani in protesta contro il vertice. Oggi pomeriggio alla Reggia di Venaria è in programma il G7 lavoro.

Al momento un manifestante è stato fermato. E la città è comunque sotto assedio. Le serrande dei negozi abbassate, i cassonetti in mezzo alla strada. Ed è stato occupato Palazzo Nuovo.