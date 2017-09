Due fratellini bevono detersivo stura lavandini, uno è grave

Due fratellini, di 2 e 4 anni, sono finiti in ospedale dopo avere ingerito una sostanza granulare tossica e corrosiva, che serve per sturare i sanitari. È accaduto in via Costante Girardengo, nel quartiere Zen, a Palermo. A lanciare l’allarme sono stati i familiari. Entrambi i bambini sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Cervello. Uno dei due, il più grave, è stato trasferito all’ospedale Di Cristina, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.