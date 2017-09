In gita scolastica a Firenze cade nell'Arno, studente disperso

Un ragazzo danese, 19 anni, intorno alle tre di questa mattina è caduto in Arno, a Firenze, all'altezza del ponte Amerigo Vespucci. Il giovane era in gita scolastica nel capoluogo toscano e aveva trascorso la serata con gli amici in una discoteca. Stando alla testimonianza di un suo compagno, raccolta dai carabinieri, il giovane si sarebbe buttato volontariamente dal ponte. Alle ricerche, effettuate dal nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco e dai carabinieri, partecipa anche un elicottero del reparto volo dei vigili del fuoco di Arezzo. Il ragazzo al momento risulta disperso. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente.