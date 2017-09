Il morbillo fa un'altra vittima in Italia. Durante la settimana tra il 18 e il 24 settembre, si è registrato il quarto decesso dall'inizio dell'anno: si tratta di un uomo di 42 anni, non vaccinato. Ne dà notizia il bollettino settimanale sull'epidemia di morbillo in corso nel nostro Paese da gennaio 2017, a cura di ministero della Salute e Istituto superiore di sanità (Iss).

Il caso si è verificato in Sicilia ed è stato notificato il 20 settembre dalla Asl di Catania; l'inizio dei sintomi (febbre) è avvenuto l'8 settembre e il 10 settembre è comparso l'esantema. Gli esami specifici confermano la diagnosi di morbillo (Pcr positiva). Il paziente era immunodepresso. Secondo il bollettino, si sono verificati 4.575 casi e 4 decessi dall'inizio dell'anno. Ben l'88% dei pazienti non era vaccinato, il 6% con 1 sola dose. Il 35% ha riportato almeno una complicanza, il 44% è stato ricoverato, il 22% è finito in pronto soccorso. Ben 300 casi hanno riguardato operatori sanitari.

Proprio oggi che "il Consiglio di Stato ha ratificato la correttezza della legge" sull'obbligo dei vaccini per avere accesso alla scuola dell'infanzia "è incredibile dover commentare notizie" come quella del quarto decesso per Morbillo in Italia. Lo ha detto il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, conversando con i cronisti a margine della direzione nazionale di Ap. "Queste infezioni, questi virus sono pericolosi e l'unica arma che abbiamo per difendere i bambini e gli adulti e' la vaccinazione - ha aggiunto -. Per questo lo scopo del governo è stato quello di alzare il livello di immunizzazione del nostro Paese e mettere in sicurezza la collettività".