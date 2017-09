Il Consiglio di Stato conferma l'obbligo dei vaccini nelle scuole d'infanzia "già a decorrere dall'anno scolastico in corso". I giudici del secondo grado amministrativo, in un parere reso in risposta a un quesito del presidente della Regione Veneto Luca Zaia, fanno chiarezza sull'interpretazione della normativa, introdotta con decreto-legge nella scorsa estate, in materia di obbligo vaccinale.

In particolare, nel loro parere, i giudici amministrativi, sottolineano che, già a decorrere dall'anno scolastico in corso, "trova applicazione la regola secondo cui, per accedere ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, occorre presentare la documentazione che provi l'avvenuta vaccinazione".