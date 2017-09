Un aereo Eurofighter dell'Aeronautica Militare è caduto in mare a Terracina, in provincia di Latina, durante l'Air Show. Il pilota è morto e il suo corpo è stato recuperato dai soccorritori. Era il capitano Gabriele Orlandi: alla tragedia ha assistito anche la fidanzata, che era in spiaggia a seguire lo show e ha avuto un malore. La manifestazione è stata interrotta e poi annullata. L'Eurofighter, del reparto sperimentale, era impegnato in un'esibizione quando è improvvisamente collassato in mare. L'esibizione del caccia militare avrebbe dovuto precedere quella delle Frecce Tricolori e come manovra avrebbe dovuto eseguire una picchiata.

"Un velivolo Eurofighter del Reparto Sperimentale di Volo dell'Aeronautica Militare è precipitato in mare nella fase finale del suo programma di volo - si legge in una nota l'Aeronautica militare - Ancora sconosciute le cause dell'incidente. Da pochi minuti è stato ritrovato il corpo del pilota. Le operazioni di soccorso sono iniziate immediatamente dopo l'impatto grazie ai mezzi di soccorso presenti sul posto. L'Aeronautica Militare ha attivato le procedure per accertare le cause dell'incidente. Il Ministro della Difesa, Senatrice Roberta Pinotti ed il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Claudio Graziano si uniscono al Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Enzo Vecciarelli nell'esprimere vicinanza e cordoglio alla famiglia ed alle persone più care e vicine al giovane pilota".

È il capitano Gabriele Orlandi il pilota dell’Eurofighter precipitato in mare durante l’air show dell’Aeronautica Militare a Terracina. Lo rende noto il ministero della Difesa. Durante l’esibizione, al termine di un loop, l’Eurofighter pilotato dal Cap. Orlandi, non è riuscito a riprendere quota, impattando violentemente in acqua. Nonostante gli immediati soccorsi da parte della Capitaneria di Porto, presente sul posto, non c’è stato nulla da fare per il giovane pilota, che è deceduto al momento dell’impatto. La dinamica dell’incidente è ora solito indagine da parte dei preposti organismi dell’Aeronautica Militare, spiega un comunicato della Difesa.