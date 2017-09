Il Papa sfratta i barboni da San Pietro

Era suonato come un giusto atto di generosità e di accoglienza quello della costruzione dei bagni con docce per i senzatetto della Capitale, nei pressi del Colonnato di San Pietro. Papa Bergoglio lo aveva voluto fortemente poco me- no di due anni fa e il «servizio» per i più bisognosi è entrato presto a regime, tanto che l’area del Vaticano si è letteralmente riempita in poco tempo di senza fissa dimora che, oltre alla doccia, possono usufruire di un cambio completo per l’intimo e un kit con asciugamano, sapone, dentifricio, rasoio, schiuma da barba e deodorante. Ora però tutte queste persone che non avendo un posto dove ripararsi la notte si stipano non solo sotto al Colonnato ma lungo l’intera area di San Pietro, hanno iniziato a dare fastidio. La Gendarmeria vaticana ha deciso che da oggi in poi non potranno più...

