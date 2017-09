Una ragazza di 15 anni è stata ferita al volto da un colpo di arma da fuoco esploso da distanza ravvicinata a Ischitella, in provincia di Foggia. Le condizioni della ragazza sono disperate. È stata elitrasportata agliOspedali Riuniti della città pugliese. I medici sono impegnati nell'estrazione del proiettile dalla testa.

La giovane si stava recando a scuola quando ha incontrato l'aggressore in via Zuppetta, a Ischitella, che l'ha raggiunta alle spalle e poi le ha sparato un colpo di pistola in faccia. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri del Comando provincia di Foggia. La vittima era seguita dai servizi sociali ed era stata affidata ai nonni.

Secondo gli inquirenti la giovane conosceva la persona che le ha sparato. I carabinieri stanno ascoltando le persone vicine alla famiglia della 15enne, compreso l'ex compagno della madre, un uomo di 37 anni.