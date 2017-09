Aspirante rifugiato violenta una mediatrice culturale in un centro di accoglienza profughi in provincia di Bergamo e la massacra di botte. Arrestato un giovane di 27 anni della Sierra Leone, richiedente asilo, ha abusato di una giovane operatrice culturale di 26 anni a Fontanella, nella bassa bergamasca al confine con il cremonese. E' sucesso stamattina nella cascina Fenatica, che ospita una comunità di richiedenti asilo. Pochi giorni fa la frase choc dell'avvocatessa Carmen Di Genio, al convegno del Comune di Salerno: "Poveri migranti, non sanno che in Italia le donne non si violentano" pronunciata per dire che devono essere educati alla nostra cultura aveva suscitato bagarre e indignazione.

Oggi una nuova violenza, anche se deve essere accertato se lo stupro sia stato consumato. Fatto sta che a dare tutte le informazioni sulla delicata vicenda è stato il procuratore Walter Mapelli. Il giovane ha chiuso la ragazza in un bagno della comunità dove ha abusato di lei. La 26enne ha tentato di difendersi, ma invano: il ragazzo l’ha anche picchiata mettendole le mani al collo. Le urla della giovane hanno però richiamato l’attenzione di due altri stranieri richiedenti asilo e presenti nella comunità: sono stati loro a sfondare la porta nel tentativo di bloccare l’aggressore. Alla vista dei due, il 27enne è scappato dalla finestra, lanciandosi dal primo piano della cascina Fenatica.