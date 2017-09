Due pitbull uccidono bimba di un anno, grave il nonno

Tragedia domestica nel Bresciano. Un bimba di un anno appena è morta nel cortiletto di casa a Flero, dopo essere stata aggredita dai cani di famiglia, due pitbull. Grave ma non in pericolo di vita il nonno che ha provato inutilmente a salvarla.

Tutto è successo intorno alle 19.30 di ieri, quando la piccola, da sola in casa con l'anziano, è stata letteralmente 'assaltata' dagli animali mentre giocava in giardino. Il nonno ha provato a intervenire ma è stato ferito a morsi senza riuscire a poterla sottrarre dalla furia dei due cani.

Secondo quanto riferito dai carabinieri locali i vicini hanno chiamato subito 118 e forze dell'ordine; all'inizio non si riusciva neanche ad entrare nella villetta perché i pitbull erano molto aggressivi e continuavano a mordere il nonno. I carabinieri hanno quindi soppresso i cani, sono entrati nel cortile ma la bimba era già senza vita. Il nonno è stato ricoverato in ospedale con varie ferite, ma non è in pericolo di vita. Sotto choc come lui anche la madre della piccola (per lei fatali le ferite alla testa), una giovane bresciana. Il papà della bimba, di origini albanesi, al momento della tragedia era all'estero per lavoro.

I carabinieri indagano per capire cosa abbia fatto scattare l'attacco dei pitbull, razza spesso nota come molto aggressiva e temibile per l'uomo. Proprio un anno fa il Ministero della Salute aveva prorogato l'ordinanza sulla tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani. Dal 2008 invece l'ordinanza che prevede la lista delle razze pericolose è stata eliminata.