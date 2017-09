Ragazza scomparsa a Lecce, si cerca intorno alla casa del fidanzato

Proseguono le ricerche di Noemi Durini, la studentessa 16enne di Specchia (Lecce) scomparsa dal 3 settembre scorso. Le ricerche si concentrano nella zona di Alessano e della frazione di Montesardo, dove la giovane è stata vista per l'ultima volta assieme al fidanzato. Sono condotte dai vigili del fuoco in collaborazione con le squadre del soccorso alpino, speleologico e fluviale. Le indagini, coordinate dalla procura della Repubblica del capoluogo salentino, sono affidate ai carabinieri.

Sul suo profilo Facebook il 23 agosto Noemi aveva scritto: "Non è amore se ti fa male; non è amore se ti controlla; non è amore se ti fa paura di essere ciò che sei; non è amore, se ti picchia; non è amore se ti umilia", postando la foto di una donna con il volto coperto da lividi.

Solo qualche giorno prima, l'11 agosto, aveva festeggiato un anno d'amore col suo fidanzatino. Intorno alla casa di quest'ultimo, che è stato interrogato dagli investigatori, si stanno cercando ora tracce della ragazza.