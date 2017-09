Livorno, si cercano i dispersi

Il giorno dopo l'alluvione che ha devastato Livorno, con un bilancio di sei morti e due dispersi oltre ai danni materiali, infuriano le polemiche sul livello di allerta che era stato lanciato.

La città è in ginocchio. La furia del nubifragio che ha colpito la città toscana ha spazzato via quasi per intero la famiglia Ramacciotti. Quattro di loro, Roberto, di 65 anni, il figlio Simone, di 37 - titolari di un'agenzia di assicurazioni a Empoli - con la moglie Glenda Garzelli, di 35, e il figlioletto della coppia Filippo, di 4 anni. Dormivano nel seminterrato di una palazzina in viale Nazario Sauro, ma l'acqua esondata dal Rio Ardenza, a pochi metri dalla via, ha completamente inondato il palazzo, fino quasi al primo piano. Con loro, al momento, ci sono altre due vittime sicuramente causate dal maltempo. In via della Fontanella, ha perso la vita Raimondo Frattali, 70 anni, mentre la moglie e la figlia si sono salvate salendo sul tetto. Mentre Roberto Vestuti, 74 anni, è stato ritrovato senza vita a Montenero, in via Sant'Alò. Poi c'è anche una vittima per incidente stradale non necessariamente morta per il maltempo. Due sono ancora i dispersi, secondo l'ultimo bilancio del sindaco pentastellato Filippo Nogarin e mentre le ricerche continuano senza sosta la procura ha aperto un'inchiesta per disastro colposo.

"In un momento così felice per Cernusco, per la scuola, per la nostra comunità non possiamo non ricordare che ci sono momenti difficili - ha dichiarato il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni - Ieri c'è stata questa tragedia a Livorno. Rivolgiamo non solo il pensiero, ma la solidarietà del Paese intero e l'invito a tutti a collaborare senza polemiche al servizio della comunità. Penso che di questo abbia bisogno non solo Livorno ma tutto il Paese".