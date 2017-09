Il maltempo, come previsto, è arrivato in Italia. E ha anche provocato i primi morti. Se in Liguria, dove l'allerta era rossa (tanto da annullare anche la partita della Roma con la Sampdoria), non sono stati registrati particolari problemi, in Toscana è stato l'inferno. E nel Livornese sono stati recuperati quattro corpi nel piano interrato di una villetta nella zona di Monterotondo. Sono un padre, una madre, il nonno e la figlia.

La situazione è "molto problematica, critica, spero non sia un disastro», ha detto il sindaco di Livorno Filippo Nogarin, che poi ha aggiunto: «Ha piovuto tantissimo, ci sono grosse difficoltà, sono esondati alcuni corsi d’acqua, vengono segnalati smottamenti a Montenero». E proprio in questa ultima località è stata trovata la quinta vittima. Tra Pisa e Livorno sono in corso 160 interventi dei vigili. E potrebbero esserci altre vittime e dispersi.

"A Livorno l'emergenza maltempo non è finita. Sono esondati alcuni torrenti, altri sono sorvegliati dalla protezione civile". ha scritto ancora in un tweet il sindaco di Livorno. "Livorno ferita dal nubifragio di queste ore - aggiunge in un altro tweet -. Ora riunione con prefettura e protezione civile per fare il punto della situazione".

E a Roma e in tutto il Lazio, il temporale sta provocando allagamenti e danni.