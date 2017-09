Bimba morta per la malaria, aveva lo stesso parassita dei due ricoverati. Si indaga per omicidio colposo

Sofia, la bimba trentina di 4 anni morta per malaria, è stata colpita dallo stesso parassita che in agosto aveva fatto costretto al ricovero all’ospedale di Trento due bambini al rientro dal Burkina Faso. Ad affermarlo è Nunzia Di Palma, direttrice dell’unità operativa del reparto pediatria dell’ospedale «Santa Chiara» di Trento. I due bambini si trovavano nel reparto pediatria negli stessi giorni di quando era stata ricoverata una prima volta la piccola Sofia. Due sono stati i ricoveri di Sofia a Trento, il primo per una faringite, come è stato diagnosticato, il secondo, quello più recente, quando le venne diagnosticata la malaria. Nel frattempo, a seguiti della morte di Sofia Zago avvenuta nella notte tra domenica e lunedì, la Procura della Repubblica di Trento ha aperto un’indagine per omicidio colposo contro ignoti.