L'ultima moda dei no-vax è far contagiare i bambini per non vaccinarli

L’autocertificazione aiuta ma sono i "morbillo party" e i "varicella party" la scappatoia su cui punta il fantasioso popolo

dei "No vax" che, tra fake news e trovate dell’ultim’ora, non si dimostra certo a corto di fantasia per aggirare l’odiato dl

Lorenzin. Il piatto forte, o meglio, la punta di diamante, l’ultima arma per aggirare l’imperativo categorico che non ammette deroghe, almeno fino al 10 marzo - tetto al temporeggiare e poi tutti vaccinati o niente scuola - è contagiarsi per immunizzarsi

e evitare il vaccino. E così su Facebook la parola d’ordine tra gruppi di genitori stressatissimi alla sola idea di far vaccinare i propri figli è prendersi una bella varicella - bella si fa per dire - o un altrettanto bel morbillo, magari con una festa a tema: primo invitato l’untore, col suo faccino pigmentato di bolle rosse, e un bel febbrone, lui festeggiato come un reuccio a casa sua dai familiari di ignari bambini portati sotto lo stesso tetto, che probabilmente vorrebbero tanto tenersi alla larga da croste e pustole

infette.

