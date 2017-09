Una bimba di 4 anni di Trento è morta di malaria all'ospedale Civile di Brescia, dove era giunta in condizioni gravissime. Lo rendono noto i giornali locali secondo cui la bimba era stata trasferita in elicottero dall'ospedale di Trento. La causa dell'infezione potrebbe essere ricercata nella puntura di una zanzara. La piccola, secondo quanto appreso, non sarebbe mai stata in un Paese malarico. E la zanzara che trasmette la malattia non risulta presente, come specie, in Italia.

La piccola Sofia non era stata all'estero né in zone tropicali. Era tornata da un vacanza al mare a Bibione insieme ai genitori. Sono stati prelevati campioni di zanzare e ora infettivologi e magistrati indagano per cercare di capire come la piccola abbia potuto contrarre la malattia mortale. L'attenzione è puntata anche su un ricovero della bambina dopo ferragosto nel reparto di pediatria delll'ospedale Santa Chiara di Trento. In quegli stessi giorni nel reparto erano ricoverati due ragazzini che avevano contratto la malaria in Africa.

"È la prima volta in trent'anni di carriera che assisto ad un caso di malaria autoctona in Trentino", ha detto Claudio Paternoster, primario di malattie infettive all'ospedale Santa Chiara di Trento.